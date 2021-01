Governo, i Cinquestelle si ridicolizzano da soli: «Significativi passi in avanti». E Crimi vede rosa (Di sabato 9 gennaio 2021) Poco realismo, tanta improvvisazione che sconfina oltre il ridicolo. Il primo comunicato notturno dei 5Stelle mentre al tavolo con Giuseppe Conte volano i piatti è a dir poco ridicolo. La delegazione grillina dà alla stampa una ricostruzione che trasuda soddisfazione. E parla di Significativi passi in avanti. Cinquestelle su Marte: soddisfatti per i passi in avanti “Esprimiamo soddisfazione per l’esito del vertice tenuto questa sera a Palazzo Chigi sul Recovery Plan, rispetto al quale abbiamo realizzato Significativi passi in avanti”. Queste le prime parole della nota stampa. Questa volta nessuno, neppure il premier ingabbiato nel suo self control, è riuscito a spacciare lo psicodramma della crisi per un civile confronto nella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Poco realismo, tanta improvvisazione che sconfina oltre il ridicolo. Il primo comunicato notturno dei 5Stelle mentre al tavolo con Giuseppe Conte volano i piatti è a dir poco ridicolo. La delegazione grillina dà alla stampa una ricostruzione che trasuda soddisfazione. E parla diinsu Marte: soddisfatti per iin“Esprimiamo soddisfazione per l’esito del vertice tenuto questa sera a Palazzo Chigi sul Recovery Plan, rispetto al quale abbiamo realizzatoin”. Queste le prime parole della nota stampa. Questa volta nessuno, neppure il premier ingabbiato nel suo self control, è riuscito a spacciare lo psicodramma della crisi per un civile confronto nella ...

