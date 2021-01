FdI, Conte e i suoi parlano di democrazia per gli Usa. Ma negano il voto “per non mollare le poltrone” (Di sabato 9 gennaio 2021) Sulla democrazia a rischio negli Usa il nostro governo sparge solo fumo negli occhi. Intanto a noi nega il ricorso al voto «per non mollare le poltrone». Ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che esplicita il concetto, corroborato de diverse argomentazioni, in una dichiarazione in cui l’esponente FdI ribadisce forte e chiaro: «Parlando dei rischi per il popolo americano», «Governo e maggioranza distraggono gli italiani per nascondere le loro incapacità». Ma… Lollobrigida (FdI), «il governo tenta di distrarci per nascondere le sue incapacità» Il dubbio espresso dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, si rafforza ogni giorno che passa con l’esecutivo e il Paese in stallo. Ad ogni nuovo prolungamento della situazione emergenziale. Ad ogni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Sullaa rischio negli Usa il nostro governo sparge solo fumo negli occhi. Intanto a noi nega il ricorso al«per nonle». Ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che esplicita il concetto, corroborato de diverse argomentazioni, in una dichiarazione in cui l’esponente FdI ribadisce forte e chiaro: «Parlando dei rischi per il popolo americano», «Governo e maggioranza distraggono gli italiani per nascondere le loro incapacità». Ma… Lollobrigida (FdI), «il governo tenta di distrarci per nascondere le sue incapacità» Il dubbio espresso dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, si rafforza ogni giorno che passa con l’esecutivo e il Paese in stallo. Ad ogni nuovo prolungamento della situazione emergenziale. Ad ogni ...

LegaSalvini : NOVE ITALIANI SUI DIECI NON LO VOGLIONO PIÙ. SONDAGGIO CHOC, ADDIO A CONTE - FratellidItalia : ?? I #ristoratori presi in giro dal governo Conte vanno risarciti. ?? Conferenza stampa di #FratellidItalia:… - Adnkronos : Sfiducia al #governo Conte, Fdi raccoglie oltre 100mila firme - bafio55 : RT @susy43279731: Renzi è telecomandato dai Bilderberg i cosiddetti poteri forti che non ci stanno a non mettere le mani in pasta ai 209 mi… - FDI_Parlamento : RT @zucconideputato: ?? ?? Class action dei #ristoratori contro il governo: sarò con @FratellidItalia a fianco degli imprenditori della rist… -

Ultime Notizie dalla rete : FdI Conte «Io, nipote di Aldo Moro: perché ho firmato la petizione di FdI per la sfiducia a Conte» Corriere della Sera Capitol Hill e il centrodestra: la ricaduta su Salvini, Meloni e Berlusconi...

“La notte di Capitol Hill ha una ricaduta sulla destra italiana. Ha indebolito nel mondo l’alternativa alla sinistra. Perche ha ...

Elezioni Calabria, il centrodestra al punto di partenza dopo il rimpasto in Lombardia

VIDEO | Il rimpasto della giunta guidata da Attilio Fontana con l'ingresso di Letizia Moratti segnano una nuova fase degli accordi tra Berlusconi e Salvini anche in vista dei prossimi appuntamenti ele ...

“La notte di Capitol Hill ha una ricaduta sulla destra italiana. Ha indebolito nel mondo l’alternativa alla sinistra. Perche ha ...VIDEO | Il rimpasto della giunta guidata da Attilio Fontana con l'ingresso di Letizia Moratti segnano una nuova fase degli accordi tra Berlusconi e Salvini anche in vista dei prossimi appuntamenti ele ...