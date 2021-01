Cura della pelle | tutto quello che dovete sapere per avere una pelle perfetta | LA GUIDA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Niente più serate e uscite, ma tanto, tantissimo, tempo da trascorrere a casa. E così, quelle attenzioni che prima si dedicavano al make up ora in molti le stanno riversando sulla skincare. D’altra parte unadetersa eta riesce a contrastare meglio i segni del tempo, rendendo così anche meno necessario il ricorso al trucco. Non importa dedicare ore alladel viso, bastano anche solo 2 minuti mattina e sera, l’importante è usare i prodotti giusti per il proprio tipo die nell’ordine giusto, facendo attenzione ai mix. Sapevate che alcuni principi attivi non vanno mai combinati tra loro? E che altri invece è meglio metterli solo alla sera e con la protezione solare il giorno seguente? Ma soprat: il siero va messo prima o dopo la crema idratante? E ...