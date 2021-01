Coronavirus | 483 vittime nelle ultime 24 ore Ancora 183 ingressi in terapia intensiva | crescono i tamponi 32mila in più

Leggi su open.online

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il bollettino del 9 gennaio Oggi 9 gennaio sale il numero dei casi disegnalati in Italia24 ore. Secondo i dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile e dal ministero della Salute, il numero dei nuovi contagi è pari a 19.978, +2.445 (ieri 17.533, +487). Per un totale di positivi dall’inizio del monitoraggio registrato a quota 2.257.668. Dopo l’incremento monitorato dal bollettino dell’ 8 gennaio, il dato sullesubisce un calo significativo: 483 contro i 620 di ieri. Per un totale di decessi da inizio pandemia pari a 78.394. Sono 172.119 i nuovieffettuati, cifra superiore rispetto a quella riportata ieri, quando i test eseguiti24 ore erano stati 140.267. Aumento anche per le terapie intensive: sono ...