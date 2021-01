Conferenza stampa De Zerbi: «Con la Juve non cambiamo atteggiamento» (Di sabato 9 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro della Juventus. Ecco le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. SASSUOLO – «Ci sta perdere con Milan, Inter e Atalanta, anche in maniera non bella, perché queste sono squadre più forti di noi. Abbiamo dichiarato che non ci nascondiamo per qualsiasi obiettivo ma quello che non deve essere preso un obbligo a chissà cosa fare. Conosciamo bene la realtà, non ci nascondiamo in niente, comunichiamo in maniera chiara a differenza di quello che fanno gli altri che si nascondono dietro a un dito e cercano di abbassare la pressione ma bisogna riconoscere quello che stiamo facendo perché con il Genoa in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Roberto Deha parlato inalla vigilia della gara contro dellantus. Ecco le parole del tecnico neroverde Roberto Deha parlato inalla vigilia della gara contro lantus. SASSUOLO – «Ci sta perdere con Milan, Inter e Atalanta, anche in maniera non bella, perché queste sono squadre più forti di noi. Abbiamo dichiarato che non ci nascondiamo per qualsiasi obiettivo ma quello che non deve essere preso un obbligo a chissà cosa fare. Conosciamo bene la realtà, non ci nascondiamo in niente, comunichiamo in maniera chiara a differenza di quello che fanno gli altri che si nascondono dietro a un dito e cercano di abbassare la pressione ma bisogna riconoscere quello che stiamo facendo perché con il Genoa in ...

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - acmilan : Segui LIVE sulla nostra App la conferenza stampa di Mister Pioli alla vigilia di #MilanTorino ??? ??… - odilelly : @Pilipo83 @MarioScelzo1 Se non sbaglio Conte ha detto in conferenza stampa che sarebbe andato in parlamento a chied… - martinamon14 : @ElioLannutti Dovete intasare i tribunali, li dovete portare tutti in tribunale ma senza chiedere il risarcimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Giunta: alle 12.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Conte: "Roma in salute, lotta per il titolo. Abbiamo stimoli, servono fatti"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa. Affrontate una Roma in salute e forte nelle individualità: che gara si aspetta? "Sono forti e ...

Renault 2016: un SUV prodotto in India

Durante la conferenza stampa del gruppo Renault-Nissan, dal titolo: “2016 Drive the Change”, la Renault e Carlos Ghosn hanno svelato diverse novità. Prima tra tutte il primo teaser della Renault Clio ...

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa. Affrontate una Roma in salute e forte nelle individualità: che gara si aspetta? "Sono forti e ...Durante la conferenza stampa del gruppo Renault-Nissan, dal titolo: “2016 Drive the Change”, la Renault e Carlos Ghosn hanno svelato diverse novità. Prima tra tutte il primo teaser della Renault Clio ...