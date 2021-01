Classifica Coppa del Mondo snowboard 2021 parallelo: Roland Fischnaller resta secondo in graduatoria (Di sabato 9 gennaio 2021) Il russo Igor Sluev conquista il PGS di Scuol, terza tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard alpino. In una manifestazione caratterizzata dalle sorprese, Sluev ha superato nella Big Final il polacco Michal Nowaczyk. Al terzo posto, invece, si è piazzato lo sloveno Tim Mastnak che ha avuto la meglio, nella Small Final, sul tedesco Stefan Baumeister. L’austriaco Benjamin Karl resta in testa alla Classifica generale della rassegna. Questa la graduatoria maschile al termine della prova odierna. Classifica GENERALE snowboard ALPINO 2021 1 KARL Benjamin AUT 2002 Fischnaller Roland ITA 164 3 PROMMEGGER Andreas AUT 161 4 SLUEV Igor RUS 1345 MARCH Aaron ITA 112 6 MASTNAK Tim SLO 1077 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Il russo Igor Sluev conquista il PGS di Scuol, terza tappa didel2020-dialpino. In una manifestazione caratterizzata dalle sorprese, Sluev ha superato nella Big Final il polacco Michal Nowaczyk. Al terzo posto, invece, si è piazzato lo sloveno Tim Mastnak che ha avuto la meglio, nella Small Final, sul tedesco Stefan Baumeister. L’austriaco Benjamin Karlin testa allagenerale della rassegna. Questa lamaschile al termine della prova odierna.GENERALEALPINO1 KARL Benjamin AUT 2002ITA 164 3 PROMMEGGER Andreas AUT 161 4 SLUEV Igor RUS 1345 MARCH Aaron ITA 112 6 MASTNAK Tim SLO 1077 ...

