Benevento, Reynolds si avvicina: in cinque giorni si chiude (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si avvicina a passo spedito la chiusura dell'accordo che porterà il terzino statunitense Bryan Reynolds alla corte di Filippo Inzaghi. Stando agli ultimi rumor di mercato il giocatore in forza al Dallas FC entro la metà della prossima settimana diventerà un giocatore del Benevento. L'operazione svolta in sinergia con la Juventus comporterà un esborso pari a circa 8 milioni di euro. Da fissare i termini, che in queste ore saranno definiti dalla dirigenza sannita e da quella bianconera, ma si parla di un prestito con obbligo di riscatto. Dell'affare ha parlato anche Pasquale Foggia ai microfoni di Sky nel prepartita di Benevento-Atalanta: "In questo mercato ci proponiamo prima di tutto di partire da questo gruppo che ci sta regalando tante soddisfazioni."

