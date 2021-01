Aereo precipitato nel mare di Giava

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati persi i contatti con con il Boeing 737-500 della compagnia Sriwijaya Air sulla rotta Jakarta-Pontianak, con a bordo 59 passeggeri, di cui cinque bambini e un neonato. A riportarlo è la Cnn, citando fonti della compagnia area che hanno dichiarato come "la perdita del contatto è avvenuta intorno alle 14 locali". Il ministero dei Trasporti indonesiano ha dichiarato che sono in corso le attività di ricerca e di soccorso. Secondo le tv locali, un pescatore nell'area dial largo di Giakarta ha raccontato di aver visto unschiantarsi indopo una picchiata. Per Flight Radar, il veivolo avrebbe perso quota (oltre 10mila piedi, circa 3km in meno di un minuto) dopo 4 minuti dal decollo.