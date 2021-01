Zona Rossa per una Regione, firmata l’ordinanza poco fa: “Le misure in zona arancione non bastano” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Musumeci è stato chiaro, anzi, chiarissimo: "Avevo chiesto la zona Rossa, così non è stato, allora introdurremo misure più restrittive". In Sicilia la zona arancione tenderà al rosso, infatti l'aumento di nuovi casi di Covid sull'isola ha convinto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ad anticipare il governo nazionale emettendo una nuova ordinanza con.. misure restrittive maggiori, più da "zona Rossa", di quelle previste dalla "zona arancione" dichiarata da Roma. Alcuni dei provvedimenti più restrittivi che saranno in vigore sull'isola: (Continua..) restano i controlli per i passeggeri in arrivo in Sicilia, con ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 gennaio 2021) Musumeci è stato chiaro, anzi, chiarissimo: "Avevo chiesto la, così non è stato, allora introdurremopiù restrittive". In Sicilia latenderà al rosso, infatti l'aumento di nuovi casi di Covid sull'isola ha convinto il presidente della, Nello Musumeci, ad anticipare il governo nazionale emettendo una nuova ordinanza con..restrittive maggiori, più da "", di quelle previste dalla "" dichiarata da Roma. Alcuni dei provvedimenti più restrittivi che saranno in vigore sull'isola: (Continua..) restano i controlli per i passeggeri in arrivo in Sicilia, con ...

