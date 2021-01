“Vorrei trovare l’amore, nessuno mi vuole”: Giacomo Urtis, clamoroso appello a Maria De Filippi (Di sabato 9 gennaio 2021) Giacomo Urtis dopo la sua partecipazione alla casa del Grande Fratello VIP ha le idee ben chiare. Prima di tutto, ha deciso di diventare attore e poi si è rivolto a Maria De Filippi con una richiesta particolare. Una carriera d’attore Noto per essere il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis si è fatto notare all’interno della casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Adesso non è finita qui: Urtis ha già deciso di intraprendere la carriera di attore, cominciando già da una serie tv. Urtis nasconde una grande tristezza. Nonostante la popolarità, il padre non ha mai accettato la sua omosessualità. Durante la puntata della sua eliminazione, c’è stato un confronto diretto con il padre, al quale continua a volere molto bene. La richiesta a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 gennaio 2021)dopo la sua partecipazione alla casa del Grande Fratello VIP ha le idee ben chiare. Prima di tutto, ha deciso di diventare attore e poi si è rivolto aDecon una richiesta particolare. Una carriera d’attore Noto per essere il chirurgo dei vip,si è fatto notare all’interno della casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Adesso non è finita qui:ha già deciso di intraprendere la carriera di attore, cominciando già da una serie tv.nasconde una grande tristezza. Nonostante la popolarità, il padre non ha mai accettato la sua omosessualità. Durante la puntata della sua eliminazione, c’è stato un confronto diretto con il padre, al quale continua a volere molto bene. La richiesta a ...

elysianstan : @stayminkoo ami Jackson penso sia un po' l'amorino di tutt* noi però si anche io adoro tutti e sette anche se vorre… - IPURPL3Y0ONGI : ho appena letto un thread dove parlava di come i GOT7 vengono trattati dalla J*PE e vorrei solo che riuscissero a t… - WalterGualtieri : @TeresaBellanova Non riesco a trovare le parole per rispondere, vorrei ma non ci riesco. Davvero!! - and_btsxlm : RT @_felisiahale: vorrei trovare sentimento più forte dell’amore. perché sento che ciò che provo per te va oltre quello, va oltre tutto. ma… - strinjimin_ : RT @_felisiahale: vorrei trovare sentimento più forte dell’amore. perché sento che ciò che provo per te va oltre quello, va oltre tutto. ma… -