Vigorito | “Se esonero Inzaghi lo acquisto per l’attacco | fa ancora certi gol in allenamento”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Benevento, Oreste, ha parlato della grande stagione dei sanniti in Serie A, squadra rivelazione del campionato, parlando anche del tecnico, che dal suo arrivo nel Sannio sta facendo cose straordinarie. Queste le parole del presidente gialllorosso: “Siamo felici di questo inizio di campionato. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran dei giocatori che ci hanno portato in serie A conducendo un campionato strepitoso e questa la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le quattro vittorie esterne? Ci piacciono i record”. MERCATO – “Se penso alla partita che abbiamo appena vinto a Cagliari mi viene da dire che non ci serve nessuno. Ma è possibile che ...