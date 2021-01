Un altro pacco 'con sorpresa' nel carcere di San Severo: trovata salsiccia 'all'hashish', 'brillante operazione' (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Scaglie' di hashish nascoste nella salsiccia: sorpresa nel pacco alimentare per un detenuto, scatta il blitz al carcere di San Severo 7 gennaio 2021 Una doppia operazione della polizia penitenziaria ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Scaglie' dinascoste nellanelalimentare per un detenuto, scatta il blitz aldi San7 gennaio 2021 Una doppiadella polizia penitenziaria ...

starsouis : Quanto odio l’attesa di un pacco quando so che quel pacco è in consegna e potrebbe arrivare da un momento all’altro - romanevak : tra l’altro i miei hanno già spedito nella casa da fuorisede un pacco enorme di cibo con tante cose buone soffro - ladeni_79 : Aggiornamento Bartolini arrivato con 40’ di anticipo. Ovviamente il pacco grosso è l’altro. - Blueroslion : @FabrizioDomaniS @Musso___ @lauraboldrini @PastaLaMolisana E questo deve rimanere. Niente politica, i fascisti ci s… - christianross14 : RT @christianross14: @PosteSpedizioni Buongiorno, il mio pacco (che per comodità chiameremo A) non è arrivato a destinazione, al mio mitten… -

Ultime Notizie dalla rete : altro pacco Un altro pacco 'con sorpresa' nel carcere di San Severo: trovata salsiccia 'all'hashish', "brillante operazione" FoggiaToday I biscotti Abbracci del Mulino Bianco in edizione speciale per gli infermieri. Previsto un incasso di 2 milioni di euro

“Questi Abbracci sono per loro #NoiConGliInfermieri – Questa confezione supporta gli infermieri e le loro famiglie”, è quanto si legge sul pacco dei biscotti Abbracci del Mulino Bianco, confezionati i ...

Apple in trattativa con Hyundai per fare l'auto elettrica

Le indiscrezioni sul progetto comune fanno balzare il titolo della casa automobilistica coreana in Borsa a +20%. Apple ieri ha chiuso in rialzo (+3,41%) ...

“Questi Abbracci sono per loro #NoiConGliInfermieri – Questa confezione supporta gli infermieri e le loro famiglie”, è quanto si legge sul pacco dei biscotti Abbracci del Mulino Bianco, confezionati i ...Le indiscrezioni sul progetto comune fanno balzare il titolo della casa automobilistica coreana in Borsa a +20%. Apple ieri ha chiuso in rialzo (+3,41%) ...