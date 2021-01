Ufficiale: il portiere Matt Macey passa dall’Arsenal all’Hibernian (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matt Macey, portiere classe ’94 dell’Arsenal, si trasferisce in Scozia all’Hibernian a titolo definitivo. Questo l’annuncio dei Gunners: Thank you and good luck at @HibernianFC, Matt — Arsenal (@Arsenal) January 8, 2021 Foto: Logo Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021)classe ’94 dell’Arsenal, si trasferisce in Scoziaa titolo definitivo. Questo l’annuncio dei Gunners: Thank you and good luck at @HibernianFC,— Arsenal (@Arsenal) January 8, 2021 Foto: Logo Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, il portiere Zizzania in prestito al Montegiorgio - Dalla_SerieA : Atalanta, ufficiale Carnesecchi alla Cremonese - - iomartello : È ufficiale, giochiamo senza portiere... #BolognaUdinese - akille15 : UFFICIALE:ROMA EX PORTIERE ROMA E NAPOLI De Sanctis in terapia intensiva dopo un grave incidente strad… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta: è ufficiale, Carnesecchi passa alla Cremonese Il portiere si trasferisce con la formula del prestito secco -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale portiere Ufficiale: il portiere Matt Macey passa dall’Arsenal all’Hibernian alfredopedulla.com Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno dal prestito del portiere

Con un post apparso sul profilo Instagram del Gil Vicente, viene ufficializzata l’interruzione del prestito del brasiliano classe ’97 di ritorno a Roma. Per lui adesso si aprono le porte di un altro p ...

Covid, Ravaglia del Bologna positivo

Dopo Aaron Hickey a dicembre, anche Federico Ravaglia è risultato contagiato dall'ultimo giro di tamponi effettuati. Altro caso di positività al Coronavirus nel gurppo squadra del Bolgona. A renderlo ...

Con un post apparso sul profilo Instagram del Gil Vicente, viene ufficializzata l’interruzione del prestito del brasiliano classe ’97 di ritorno a Roma. Per lui adesso si aprono le porte di un altro p ...Dopo Aaron Hickey a dicembre, anche Federico Ravaglia è risultato contagiato dall'ultimo giro di tamponi effettuati. Altro caso di positività al Coronavirus nel gurppo squadra del Bolgona. A renderlo ...