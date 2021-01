Traffico Roma del 08-01-2021 ore 19:30 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione migliorelli a Traffico in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana stessa situazione lungo la carreggiata interna tra Nomentana e maggiori disagi nell’ultima ora per un precedente incidente sulla tangenziale est in prossimità di via Salaria con ripercussioni già dalla stazione Tiburtina verso lo stadio Olimpico invariata la situazione su via del Foro Italico dove il Traffico è maggiore tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria ancora per un precedente incidente più Traffico anche sulla Pontina perché è diretto al centro città tra Castel di Decima il gr proseguono i lavori di manutenzione Enel fascia notturna per i Sottopassi Ignazio Guidi a Corso d’Italia chiusi dalle 21 alle 5:30 del mattino successivo verso piazzale Flaminio con le stesse modalità divieto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione migliorelli ain carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana stessa situazione lungo la carreggiata interna tra Nomentana e maggiori disagi nell’ultima ora per un precedente incidente sulla tangenziale est in prossimità di via Salaria con ripercussioni già dalla stazione Tiburtina verso lo stadio Olimpico invariata la situazione su via del Foro Italico dove ilè maggiore tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria ancora per un precedente incidente piùanche sulla Pontina perché è diretto al centro città tra Castel di Decima il gr proseguono i lavori di manutenzione Enel fascia notturna per i Sottopassi Ignazio Guidi a Corso d’Italia chiusi dalle 21 alle 5:30 del mattino successivo verso piazzale Flaminio con le stesse modalità divieto ...

Procedono celermente i lavori del lungomare e via Redipuglia è stata chiusa al traffico a partire da oggi per consentire l’avanzamento delle attività.

Viabilità Roma: da lunedì lavori in diverse zone della città

Da lunedi 11 gennaio, per lavori sulla rete fognaria, sarà modificata la viabilità su via Raffaele De Cesare e sulle strade limitrofe. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus. Dalle 7 di ...

