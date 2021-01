Strage di Viareggio, prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Assolte le società (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Oggi ha perso tutta l’Italia”, dicono i parenti delle vittime della Strage di Viareggio dopo la sentenza di oggi, venerdì 8 gennaio. Sono stati infatti dichiarati tutti prescritti gli omicidi colposi a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro: lo ha deciso la corte di Cassazione rinviando alla corte d’Appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Come si legge sull’Ansa, scene di disperazione fra i parenti delle vittime della Strage di Viareggio, davanti al palazzo dalla Corte di cassazione a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Oggi ha perso tutta l’Italia”, dicono i parentidelladidopo la sentenza di oggi, venerdì 8 gennaio. Sono stati infatti dichiarati tuttiglia seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazionenorme sulla sicurezza nel lavoro: lo ha deciso la corte di Cassazione rinviando alla corte d’Appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Come si legge sull’Ansa, scene di disperazione fra i parentidelladi, davanti al palazzo dalla Corte di cassazione a ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di Fs e Rf… - enzo_laratta : RT @matteosalvinimi: Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza giu… -