Strage di Viareggio: "Ho perso figlio e nuora nell'incendio. Questo è il mio ergastolo"

"Viene voglia di andare ad occupare il Parlamento. In tanti anni siamo sempre stati buoni, ma forse adesso è arrivato il momento di strillare". Così Luciana Beretti, familiare di due delle 32 vittime

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di Fs e Rf… - pbarbero1 : RT @RepubblicaTv: Strage Viareggio, omicidi colposi prescritti in Cassazione: la disperazione dei familiari sulla scalinata del Palazzaccio… -