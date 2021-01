Smart working, svelati i «piaceri proibiti» di chi lavora da casa (Di venerdì 8 gennaio 2021) C’è chi trova nello smart working alcune piacevoli opportunità a cui non rinuncerebbe facilmente. Sull’argomento è Kaspersky, nota azienda russa specializzata in soluzioni software per la sicurezza informatica, a pubblicare un report basato sui pareri di 8 mila dipendenti impegnati in aziende sparse in ogni parte del mondo, i quali hanno confessato alcuni dei «piaceri proibiti», che avrebbero scoperto durante le giornate di lavoro svolte a distanza nel periodo della pandemia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) C’è chi trova nello smart working alcune piacevoli opportunità a cui non rinuncerebbe facilmente. Sull’argomento è Kaspersky, nota azienda russa specializzata in soluzioni software per la sicurezza informatica, a pubblicare un report basato sui pareri di 8 mila dipendenti impegnati in aziende sparse in ogni parte del mondo, i quali hanno confessato alcuni dei «piaceri proibiti», che avrebbero scoperto durante le giornate di lavoro svolte a distanza nel periodo della pandemia.

bancaetica : Lavora insieme a noi! Hai tempo fino al 17 gennaio per candidarti alla posizione Consulente di Filiale per le provi… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Rivoluzione smart working: come ci ha cambiato la vita (e come ce la cambierà) - Angelo16963582 : @Corriere Lo smart working è stata una bella esperienza e spero che venga recepita nei diversi contratti collettivi… - Corriere : Rivoluzione smart working: come ci ha cambiato la vita (e come ce la cambierà) - Corriere : Rivoluzione smart working: come ci ha cambiato la vita (e come ce la cambierà) -