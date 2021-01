Scuola: Boccia, ‘governo lavora per riportare tutti in classe’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Dobbiamo fare di tutto per fare tornare alla normalità anche le scuole superiori. In alcuni regioni torneranno in classe, in altre ci sarà ancora la didattica a distanza. I presidenti delle Regioni devono prendere decisioni sofferte ma necessarie in base alla situazione. Il governo lavora per far tornare tutti in classe nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia al Tg3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Dobbiamo fare di tutto per fare tornare alla normalità anche le scuole superiori. In alcuni regioni torneranno in classe, in altre ci sarà ancora la didattica a distanza. I presidenti delle Regioni devono prendere decisioni sofferte ma necessarie in base alla situazione. Il governoper far tornarein classe nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il ministro Francescoal Tg3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A ripartire l'11 gennaio con il 50 per cento di lezioni in presenza saranno solo le scuole superiori di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Toscana.

Lucia Azzolina si sente presa in giro. Tradita anche dalla parte del Pd che aveva promesso di dare una mano, sulla scuola, per far tornare in presenza i ragazzi delle superiori almeno al 50 per cento ...

