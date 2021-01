Parco Costa Ripagnola: Comune Polignano revoca ok a resort (Di venerdì 8 gennaio 2021) Polignano - Il Comune di Polignano a Mare (Bari) ha revocato il parere di compatibilità urbanistica del progetto del resort della società Serim a Costa Ripagnola, nell'area del Parco regionale. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021)- Ildia Mare (Bari) hato il parere di compatibilità urbanistica del progetto deldella società Serim a, nell'area delregionale. Il ...

Il Comune di Polignano a Mare ha revocato il parere di compatibilità urbanistica del progetto del resort della società Serim a Costa Ripagnola, nell’area del Parco regionale. Il progetto sul quale il ...

