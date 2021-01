Mario Serpa al Grande Fratello Vip? “Lite finita in tribunale con Tommaso Zorzi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi a Casa Chi sono andate in onda le Chicche di Gabriele Parpiglia dedicate al Grande Fratello Vip. Il giornalista ha svelato alcuni dettagli sul programma in “toto” in riferimento a possibili ingressi nella residenza più spiata di Cinecittà e smentendo l’ingresso di Mario Serpa. Mario Serpa al Grande Fratello Vip? “Lite finita in tribunale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi a Casa Chi sono andate in onda le Chicche di Gabriele Parpiglia dedicate al. Il giornalista ha svelato alcuni dettagli sul programma in “toto” in riferimento a possibili ingressi nella residenza più spiata di Cinecittà e smentendo l’ingresso dial? “in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Mario Serpa al #GFVip? “Lite finita in tribunale con Tommaso Zorzi” - andreabossoo : #tzvip #gfvip comunque mario serpa palese non va al GF, infatti guardate che si gode la vita a NYC come vi avevo de… - MirkoThePanda : @metanoiaing È stanco e si vede, questa gente che non fa altro che provocarlo non gli fa assolutamente bene. Prima… - andreabossoo : #tzvip sto leggendo articoli delle ultime ore sul presunto ingresso in casa di mario serpa, sono scettico perché co… - MirkoThePanda : Ci manca solo Mario Serpa e poi veramente Tommy prende a testate la porta rossa #tzvip -