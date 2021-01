“Il cuore di Dayane Mello batte per Allegra”, parla Parpiglia: la possibile reazione di Rosalinda (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dayane Mello è single (dopo tanti anni) e vuole divertirsi? Questo l’interrogativo di oggi da parte dei validi giornalisti di Casa Chi. Il cuore della modella brasiliana, a quanto pare, sarebbe occupato da un donna: Allegra, migliore amica di Carlo Beretta. “Il cuore di Dayane Mello batte per una donna”, parla Gabriele Parpiglia L’ultimo fidanzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021)è single (dopo tanti anni) e vuole divertirsi? Questo l’interrogativo di oggi da parte dei validi giornalisti di Casa Chi. Ildella modella brasiliana, a quanto pare, sarebbe occupato da un donna:, migliore amica di Carlo Beretta. “Ildiper una donna”,GabrieleL’ultimo fidanzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

flydownb4by : raga mettiamoci il cuore in pace: dayane vincerà il gf, non so voi ma io non ho il tempo materiale per creare centi… - blogtivvu : “Il cuore di Dayane Mello batte per Allegra”, parla Parpiglia: la possibile reazione di Rosalinda #GFVip #Rosmello - _rainberry_ : @RosyOrlandoQ Perchè ovviamente Rosalinda sa il nome del padre e della madre di Dayane. Pensare che in quella casa… - bennypistons22 : RT @bayxreche: DAYANE CHE TIFA JUVE IO LO SAPEVOOO ESTREGHETTA IL MIO CUORE È TUO. #rosmello - Ros_Mello_ : RT @mambu__: Dayane che fa la predica a Rosalinda sul fumo Sempre Dayane una settimana fa: AHAHAHHAHAHAHA Dayane hai il mio cuore #rosm… -