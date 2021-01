Grande Fratello Vip, lo sfogo di Rosalinda Cannavò: "Voglio sentirmi libera di essere me stessa" (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rosalinda si sfoga al Grande Fratello Vip e confida tutti i suoi dubbi sulla sua storia d'amore con Giuliano. Leggi su comingsoon (Di venerdì 8 gennaio 2021)si sfoga alVip e confida tutti i suoi dubbi sulla sua storia d'amore con Giuliano.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - nnina3 : RT @Falsaaah: La crescita di Rosalinda è forse tra le più belle di questo Grande Fratello. Si è ricoperta e dopo anni in cui si è lasciata… - giuliaemme4 : Dayane pensa che Giulia e Pierpaolo non siano coinvolti abbastanza.. MA CHE GRANDE FRATELLO STAI VIVENDO ? CHIEDO… -