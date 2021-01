GF Vip 5, Dayane ancora scettica su Pierpaolo e Giulia: «Era molto più preso da Elisabetta che da lei. Adesso vedo due ragazzini, prima un uomo e una donna» – Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (US Endemol Shine) La “relazione” tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a risultare indigesta a Dayane Mello. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip 5, la concorrente brasiliana ha infatti espresso nuovamente il suo dissenso nei confronti della “coppietta”, ammettendo di notare in loro una sintonia tipica dei ragazzini, completamente diversa da quella più matura che l’ex velino aveva instaurato con Elisabetta Gregoraci. In camera con Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò, Dayane ha fatto un paragone tra la conoscenza di Pierpaolo con Elisabetta rispetto a quella che attualmente sta portando avanti con Giulia: “Pierpaolo non l’ho visto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021)Salemi ePretelli (US Endemol Shine) La “relazione” traPretelli eSalemi continua a risultare indigesta aMello. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip 5, la concorrente brasiliana ha infatti espresso nuovamente il suo dissenso nei confronti della “coppietta”, ammettendo di notare in loro una sintonia tipica dei, completamente diversa da quella più matura che l’ex velino aveva instaurato conGregoraci. In camera con Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò,ha fatto un paragone tra la conoscenza diconrispetto a quella che attualmente sta portando avanti con: “non l’ho visto ...

