FOTO Vincenzo Nibali si allena tra la neve a Lanzo d'Intelvi: "Ha il suo fascino"

Il 2021 di Vincenzo Nibali è cominciato in mezzo alla neve. Il corridore siciliano ha postato sul suo profilo Instagram due foto del suo allenamento a Lanzo d'Intelvi (CO), con tantissima neve sul sfondo e al bordo delle strade. "Qui il sole si nasconde , ma effettivamente la neve ha il suo fascino! Buona giornata ragazzi", il commento al posto del corridore della Trek Segafredo. Un anno molto importante quello di Nibali, che ha come grande obiettivo quello delle Olimpiadi di Tokyo. Al corridore siciliano in carriera manca davvero solo una medaglia con la maglia azzurra e "Lo Squalo" sarà con ogni probabilità il capitano azzurro per cercare di salire su quel podio olimpico, sfumato a Rio per quella ...

A Maria Rossi il premio Vincenzo Crocitti 2020

Figura , tra gli artisti che hanno ricevuto il riconoscimento del Premio Vincenzo Crocitti 2020, assegnato come tradizione a fine anno e destinato a personaggi dei vari settori dello spettacolo, non s ...

