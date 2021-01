Coronavirus: ad Alba i positivi sono 126 con 17 ricoverati in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 126, di cui 17 ricoverati in ospedale. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 30, uno all'inizio del 2021. I ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 8 gennaio 2021) Adi residenti attualmenteal126, di cui 17in. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia30, uno all'inizio del 2021. I ...

…ma potrai forse acquisire uno sguardo nuovo rispetto al mondo e al vivere, uno sguardo disincantato ma vero, capace di cogliere la scintilla di bene anche nell’avvampare di malefici miasmi di Maria L ...

Ad ALBA i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 126, di cui 17 ricoverati in ospedale, con un decesso all'inizio del 2021.

