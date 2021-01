Caso Genovese | nuova vittima ascoltata in Procura

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Cresce il numero delle ragazze coinvolte nei festini dell’imprenditore, con l’ultima diventano 6 le ragazze coinvolte. Si allunga la traccia lasciata dai festini a base di droga ed alcol organizzati dall’imprenditore Alberto. I festini ormai entrati nell’immaginari pubblico, in cui ogni cosa, stando alla cronaca era concessa, forse anche troppo. Party, condannati per ciò che vi avveniva, in più parti d’Europa, dalle ragazze che man mano stanno confessando di essere state drogate ed aver subito violenza sessuale. Indotte in stato di forte allucinazione, sotto l’effetto di droghe pesanti. Tutto è iniziato a novembre, con la confessione di una giovane 18enne, tenuta segregata in una camera del super attico che l’imprenditore utilizzava per le sue feste a Milano. Drogata e sequestrata in quella camera, guardata a vista ...