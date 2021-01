Calciomercato Juve, Pellè e Llorente per l'attacco. Reynolds, ci siamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alla fine, vince il cuore. Quello di Fabio Quagliarella, che nella giornata di ieri ha deciso di rimanere nella sua Genova : 'Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alla fine, vince il cuore. Quello di Fabio Quagliarella, che nella giornata di ieri ha deciso di rimanere nella sua Genova : 'Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione ...

