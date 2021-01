Caicedo, adesso ci pensa anche l’Inter. L’offerta… (Di venerdì 8 gennaio 2021) Felipe Caicedo continua ad essere oggetto del desiderio di diversi club in Serie A, nelle ultime ore, secondo CittàCeleste anche l'Inter si sarebbe inserita nella corsa all'attaccante. È ormai risaputo che Conte abbia chiesto un ulteriore attaccante per rinforzare il reparto offensivo, il nome di Caicedo potrebbe essere quello giusto per il club meneghino che sembra disposto a mettere sul piatto un'offerta da 7 milioni di euro. Ancora da capire se l'Inter dovrà cedere Eriksen prima di tentare l'assalto al centravanti biancoceleste.caption id="attachment 1050783" align="alignnone" width="1024" Caicedo Inzaghi, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Felipecontinua ad essere oggetto del desiderio di diversi club in Serie A, nelle ultime ore, secondo CittàCelestel'Inter si sarebbe inserita nella corsa all'attaccante. È ormai risaputo che Conte abbia chiesto un ulteriore attaccante per rinforzare il reparto offensivo, il nome dipotrebbe essere quello giusto per il club meneghino che sembra disposto a mettere sul piatto un'offerta da 7 milioni di euro. Ancora da capire se l'Inter dovrà cedere Eriksen prima di tentare l'assalto al centravanti biancoceleste.caption id="attachment 1050783" align="alignnone" width="1024"Inzaghi, getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Caicedo, adesso ci pensa anche l'Inter. L'offerta... - - skela1900 : @Max_883 Tutte cagate, Caicedo non verrà mai ceduto adesso, sarebbe da pazzi. - Alex_Piace : ??Prima la Fiorentina adesso l'#Inter Per la #Lazio #Caicedo non è incedibile ma al prezzo di #Lotito La situazio… - BombeDiVlad : #Inter, per il ruolo di vice #Lukaku interessa #Caicedo. Per la #Lazio non è incedibile ma il prezzo è alto. E que… - fanfra7 : Adesso L ‘ Inter ha la possibilità di riscattarsi subito a Roma e poi con la Juve , minimo mi aspetto 4 punti anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo adesso Caicedo, adesso ci pensa anche l’Inter. L’offerta… ItaSportPress Mercato delle punte senza sbocchi per 'Udinese, ma se arriva l’offerta per Lasagna

UDINE. Mercato no, mercato sì. Se per il dt Pierpaolo Marino la rosa va bene così com’è (dichiarazione nel giorno di apertura della finestra invernale), per Luca Gotti «Sembrerebbe che non ne abbiamo ...

GAZZETTA, Caicedo è il pallino. Papu last-minute?

Ampio spazio al mercato e al tema attaccante per la Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. In particolare il quotidiano oggi torna sulla partenza di Cutrone in ...

UDINE. Mercato no, mercato sì. Se per il dt Pierpaolo Marino la rosa va bene così com’è (dichiarazione nel giorno di apertura della finestra invernale), per Luca Gotti «Sembrerebbe che non ne abbiamo ...Ampio spazio al mercato e al tema attaccante per la Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. In particolare il quotidiano oggi torna sulla partenza di Cutrone in ...