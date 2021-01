Biathlon | Lukas Hofer sfiora il podio a Oberhof ed è 4° nella sprint 50ma vittoria per Johannes Boe

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Boe sfata il tabù e conquista la cinquantesimain carrieratappa di Coppa del Mondo di(Germania).il campione norvegese è riuscito imporsi, mettendo in mostra una grande prova su sugli sci stretti (nettamente il miglior crono nelle prove di fondo), potendosi permettere anche un errore al poligono (serie in piedi). Una gara dominata, manco a dirlo, dai colori norvegesi con il fratello Tarjei in seconda posizione a 10?8 (con lo zero) e il connazionale Sturla Holm Laegreid a 21?6 e “immacolato” anch’egli al poligono. Una prova di squadra eccezionale del Team Norge, suggellata anche dal quinto posto finale diDale (+35?2, un errore). C’è però anche l’Italia in evidenza ...