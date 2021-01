UFFICIALE D’Aversa nuovo allenatore del Parma: il comunicato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roberto D’Aversa torna sulla panchina del Parma: ecco l’annuncio della società dopo l’esonero di Fabio Liverani. Il comunicato Roberto D’Aversa torna sulla panchina del Parma: ecco il comunicato della società dopo l’esonero di Fabio Liverani. «Il Parma Calcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto D’Aversa. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Robertotorna sulla panchina del: ecco l’annuncio della società dopo l’esonero di Fabio Liverani. IlRobertotorna sulla panchina del: ecco ildella società dopo l’esonero di Fabio Liverani. «IlCalcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico diresponsabile della Prima Squadra a Roberto. Il suo staff sarà composto dall’in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco». Leggi su Calcionews24.com

