Switch potrebbe ricevere un pennino ' alla Nintendo DS'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Durante una recente intervista con Time, Shigeru Miyamoto diha suggerito un possibileDS' per. In risposta a una domanda sull'acclamato feedback tattile "HD Rumble" di, Miyamoto ha iniziato a descrivere come ci si sente a usare il dispositivo. "La cosa incredibile è che non è solo questa vibrazione monotona. Quindi, quando metti la penna sullo schermo, non c'è solo questa vibrazione noiosa, puoi sentire il tocco della punta della penna sullo schermo." Ma questo significa che unsta arrivando su? I giochi o altre applicazioni saranno progettati per utilizzarlo? Non è chiaro in questo momento, ma le parole di Miyamoto hanno portato ad alcune speculazioni. È ...