Sanità: studio, in 10 anni -35.800 letti, tagliati fondi Ssn e strutture (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - In dieci anni, tra il 2007 e il 2017, il servizio sanitario nazionale italiano ha visto una forte diminuzione delle strutture di ricovero, sia pubbliche (-22%) che private (-11%), la riduzione complessiva di posti letto ospedalieri (-35.797) e un continuo calo degli investimenti da parte dello Stato nel Servizio sanitario nazionale. Sono alcuni dei dati salienti di uno studio della Fondazione The Bridge che fotografa l'impatto delle politiche sanitarie nazionali degli ultimi anni sulla macchina dell'assistenza e sulla situazione nelle regioni. L'analisi evidenzia come nel Paese si è passati da 12 posti letto per 1000 abitanti nel 1969 ai 3,5 attuali. Inoltre, il valore del finanziamento ordinario dello Stato al Ssn in rapporto al Pil dal 2010 "è in continuo calo, con una percentuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - In dieci, tra il 2007 e il 2017, il servizio sanitario nazionale italiano ha visto una forte diminuzione delledi ricovero, sia pubbliche (-22%) che private (-11%), la riduzione complessiva di posti letto ospedalieri (-35.797) e un continuo calo degli investimenti da parte dello Stato nel Servizio sanitario nazionale. Sono alcuni dei dati salienti di unodella Fondazione The Bridge che fotografa l'impatto delle politiche sanitarie nazionali degli ultimisulla macchina dell'assistenza e sulla situazione nelle regioni. L'analisi evidenzia come nel Paese si è passati da 12 posti letto per 1000 abitanti nel 1969 ai 3,5 attuali. Inoltre, il valore del finanziamento ordinario dello Stato al Ssn in rapporto al Pil dal 2010 "è in continuo calo, con una percentuale ...

