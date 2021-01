Riapertura scuole in Calabria: si attende la pronuncia del Tar, l’11 gennaio si torna in classe (Di giovedì 7 gennaio 2021) È ufficiale. Il ricorso al Tar di Catanzaro è stato presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza del presidente facenti funzione della Regione Calabria Nino Spirlì che ha stabilito la chiusura di scuole elementari e medie fino al 15 gennaio e delle superiori al 31. Lo ha reso noto lo stesso Spirlì in una diretta Facebook definendosi “scandalizzato”. “Si tratta dell’ennesimo ricorso dei soliti genitori contro un’ordinanza che vuole tutelare la salute dei ragazzi dei loro familiari delle persone deboli che vivono nelle nostre case”. Il Tar aveva già annullato un’ordinanza di Spirlì e quelle di alcuni sindaci. Scontato quindi che il Tar annulli nelle prossime ore anche questa ennesima ordinanza facendo riaprire le scuole da lunedì 11 gennaio. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) È ufficiale. Il ricorso al Tar di Catanzaro è stato presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza del presidente facenti funzione della RegioneNino Spirlì che ha stabilito la chiusura dielementari e medie fino al 15e delle superiori al 31. Lo ha reso noto lo stesso Spirlì in una diretta Facebook definendosi “scandalizzato”. “Si tratta dell’ennesimo ricorso dei soliti genitori contro un’ordinanza che vuole tutelare la salute dei ragazzi dei loro familiari delle persone deboli che vivono nelle nostre case”. Il Tar aveva già annullato un’ordinanza di Spirlì e quelle di alcuni sindaci. Scontato quindi che il Tar annulli nelle prossime ore anche questa ennesima ordinanza facendo riaprire leda lunedì 11

GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - TeleradioNews : Riapertura scuole, screening di massa - Miti_Vigliero : In assenza di ulteriori provvedimenti restrittivi (mantenimento delle zone rosso-arancione) gli effetti degli allen… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, chi non rispetta la soglia del 50% verrà sanzionato: linea dura del prefetto di Milano Orizzonte Scuola Riapertura scuole a Catania, AMT potenzia servizio bus: cosa cambia

Riapertura scuole a Catania: l’AMT potenzia i servizi bus per garantire la massima sicurezza ai passeggeri che, nei prossimi giorni, prenderanno i mezzi pubblici.

Catania, il sindaco Pogliese dice no alla riapertura delle scuole: «Priorità alla salute»

Il dibattito sulla Dad è aperto, e il primo cittadino ha deciso di rompere gli indugi: «La Regione individui scelte e percorsi condivisi per rendere compatibili in tutta la Sicilia» ...

Riapertura scuole a Catania: l’AMT potenzia i servizi bus per garantire la massima sicurezza ai passeggeri che, nei prossimi giorni, prenderanno i mezzi pubblici.Il dibattito sulla Dad è aperto, e il primo cittadino ha deciso di rompere gli indugi: «La Regione individui scelte e percorsi condivisi per rendere compatibili in tutta la Sicilia» ...