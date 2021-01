Real Madrid, Ramos non vuole rinnovi al ribasso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Madrid - Si complicano le trattative fra il Real Madrid e Sergio Ramos per il rinnovo del contratto. Il difensore spagnolo non accetta di ridursi l'ingaggio del 10% , come richiesto dalla società che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 gennaio 2021)- Si complicano le trattative fra ile Sergioper il rinnovo del contratto. Il difensore spagnolo non accetta di ridursi l'ingaggio del 10% , come richiesto dalla società che ...

capuanogio : #Inter senza #Lukaku in campo dal primo minuto: ? Sassuolo ?? Parma ?? Atalanta ?? Real Madrid ?? Sampdoria - sportli26181512 : Dalla Spagna: Zidane, contatti con un positivo: potrebbe non partire col Real per Pamplona: Una persona vicina all’… - sportli26181512 : 'Zidane, contatto diretto con un positivo: è in isolamento': Come riporta il quotidiano spagnolo As, il tecnico del… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #Basket L'Olimpia Milano cerca l'impresa sul campo del Real Madrid in #Eurolega - fabiocavagnera : La presentazione del coach biancorosso della partita di Madrid, valida per la prima giornata di ritorno di Eurolega… -