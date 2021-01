Morto di covid a soli 38 anni Emilio Colino: è la vittima più giovane in provincia di Frosinone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Morto di covid a soli 38 anni Emilio Colino. Aveva solo 38 anni Emilio Colino, residente a Esperia e persona molto conosciuta nel Frusinate per il suo impegno nel sociale. Colino, che lavorava come guardia giurata presso uno stabilimento Fiat, aveva contratto il covid a inizio dicembre. Dopo un mese e mezzo di agonia, il decesso. L’uomo lascia una moglie e due figli. È Morto a soli 38 anni Emilio Colino, residente di Esperia molto conosciuto anche a Cassino per il suo impegno nel sociale. Presidente dell’associazione ‘Gioventù esperiana’, promotore di ‘Esperia cabaret’ ed ex dirigente di diverse società calcistiche ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021)di38. Aveva solo 38, residente a Esperia e persona molto conosciuta nel Frusinate per il suo impegno nel sociale., che lavorava come guardia giurata presso uno stabilimento Fiat, aveva contratto ila inizio dicembre. Dopo un mese e mezzo di agonia, il decesso. L’uomo lascia una moglie e due figli. È38, residente di Esperia molto conosciuto anche a Cassino per il suo impegno nel sociale. Presidente dell’associazione ‘Gioventù esperiana’, promotore di ‘Esperia cabaret’ ed ex dirigente di diverse società calcistiche ...

