Moderna, via libera Aifa a vaccino/ Bancel 'Potrebbe proteggere dal Covid per 2 anni' (Di giovedì 7 gennaio 2021) In merito alla durata della protezione del vaccino anti Covid sviluppato da Moderna , Bancel al quotidiano britannico ha precisato che servono altri dati per una valutazione definitiva. D'altra parte,... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021) In merito alla durata della protezione delantisviluppato daal quotidiano britco ha precisato che servono altri dati per una valutazione definitiva. D'altra parte,...

TgLa7 : #Ema, via libera al vaccino di #Moderna. E' il secondo che riceve approvazione agenzia dopo ok a Pfizer - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfize... - Ribelllion : RT @RisatoNicola: Vaccino #Moderna, via libera dell'#Aifa. L'azienda: potrebbe proteggere fino a 2 anni. - JBP_OfficialTW : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia ha a disposizione due vaccini anti-Covid. Via libera dell’Aifa al farmaco prodotto da #Moderna. Le prime dosi… -