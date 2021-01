Men | Alex Garland torna sul set con un nuovo progetto

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 gennaio 2021), regista di Ex-machina,sul set con un: Men, un horror con protagonisti Jessie Buckley e Rory Kinnear Secondo quanto riporta Deadline,è al lavoro su unfilm intitolato Men; la pellicola vedrebbe come protagonista Jessie Buckley (Sto pensando di finirla qui, Fargo), insieme a Rory Kinnear (Black Mirror, Penny Dreadful). Pochi sono i dettagli trapelati sulla trama del film, un horror a basso budget girato nel Regno Unito. Per il momento, sappiamo che la storia girerà intorno ad una giovane donna che, sola, parte per una vacanza nelle campagne inglesi dopo la morte dell’ex marito. Men: dettagli sulfilm diMen sarà distribuito ...