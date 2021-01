Lotteria Italia, primo premio a Pesaro. Ecco i biglietti vincenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pesaro si è aggiudicata il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. L'edizione di quest'anno è quella in cui è stato venduto il minor numero di biglietti di sempre: appena 4,6 milioni. I premi sono stati rivisti al ribasso. Il secondo, passato da 2,5 a 2 milioni, è andato a al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, sceso da 1,5 a 1 milioni, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021)si è aggiudicata ilda 5 milioni di euro della. L'edizione di quest'anno è quella in cui è stato venduto il minor numero didi sempre: appena 4,6 milioni. I premi sono stati rivisti al ribasso. Il secondo, passato da 2,5 a 2 milioni, è andato a al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, sceso da 1,5 a 1 milioni, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma.

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - ildenaro_it : C’è anche la #Campania nei #premi di #prima #categoria della #lotteriaitalia con la #vincita di 500 mila euro ad… - infoitinterno : Lotteria Italia, la fortuna non bacia il Salernitano: solo 5 premi da 25mila euro -