Lega Serie B, Balata presidente e Galliani sarà il vice (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'assemblea della Lega Serie B ha confermato Mauro Balata presidente. Il numero uno uscente ha ricevuto 16 voti, mentre lo sfidante Ezio Maria Simonelli ha raccolto 2 preferenze (una scheda bianca e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'assemblea dellaB ha confermato Mauro. Il numero uno uscente ha ricevuto 16 voti, mentre lo sfidante Ezio Maria Simonelli ha raccolto 2 preferenze (una scheda bianca e ...

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - zazoomblog : UFFICIALE – Balata rieletto presidente della Lega Serie B Galliani il vicepresidente - #UFFICIALE #Balata… - Dalla_SerieA : Mauro Balata rieletto presidente della Lega Serie B - - MediaFbi : Balata and Galliani to lead Lega Serie B - sportli26181512 : Balata confermato presidente. Galliani eletto come vice: Balata confermato presidente. Galliani eletto come vice L'… -