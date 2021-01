“La Capra Felice: ragazza ventenne sta curando gli animali di Agitu Gudeta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alfie Borromeo Era il simbolo dell’integrazione e di come anche un piccolo centro sperduto, legato al territorio e alle sue tradizioni, possa aprirsi all’accoglienza. Frassilongo, in Trentino, da diversi anni ospitava Agitu Gudeta, quarantaduenne di origine etiope che a Maso Villata aveva iniziato la sua seconda vita con l’azienda agricola La Capra Felice. Dopo la morte violenta della donna, nella stessa Valle dei Mocheni in cui viveva, è una ventenne a occuparsi degli animali di Agitu. La decisione è arrivata grazie a una vera e propria mobilitazione che potrebbe portare all’affidamento degli animali a un santuario in memoria della Gudeta. La giovane ‘pastora’ si chiama Beatrice Zott e nonostante i soli 20 anni ha già una discreta ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alfie Borromeo Era il simbolo dell’integrazione e di come anche un piccolo centro sperduto, legato al territorio e alle sue tradizioni, possa aprirsi all’accoglienza. Frassilongo, in Trentino, da diversi anni ospitava, quarantaduenne di origine etiope che a Maso Villata aveva iniziato la sua seconda vita con l’azienda agricola La. Dopo la morte violenta della donna, nella stessa Valle dei Mocheni in cui viveva, è unaa occuparsi deglidi. La decisione è arrivata grazie a una vera e propria mobilitazione che potrebbe portare all’affidamento deglia un santuario in memoria della. La giovane ‘pastora’ si chiama Beatrice Zott e nonostante i soli 20 anni ha già una discreta ...

