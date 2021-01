Frasi sulla felicità: ecco le migliori di oggi 7 Gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Frasi sulla felicità – Cos’è la felicità? Ce la saremo chiesti tantissime volte. Come si può raggiungere la felicità? ecco lo scopo di tutti nella vita è quella di essere felici. La felicità è da sempre un argomento di discussione molto appassionante e tanti scrittori, filosofi e scienziati ci hanno lasciato il loro particolare punto di vista. Vediamo qualche frase sulla felicità. La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva.(Charles Dickens) La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.(Mahatma Gandhi) Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene.(Jacques Prévert) La felicità ... Leggi su giornal (Di giovedì 7 gennaio 2021)– Cos’è la? Ce la saremo chiesti tantissime volte. Come si può raggiungere lalo scopo di tutti nella vita è quella di essere felici. Laè da sempre un argomento di discussione molto appassionante e tanti scrittori, filosofi e scienziati ci hanno lasciato il loro particolare punto di vista. Vediamo qualche frase. Laè un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva.(Charles Dickens) Laè quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.(Mahatma Gandhi) Ho riconosciuto ladal rumore che ha fatto andandosene.(Jacques Prévert) La...

