Davide Brivio lascia la Suzuki per l'Alpine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un fulmine a ciel sereno sconvolge la MotoGP. Davide Brivio lascerà il suo ruolo come team principal della Suzuki, per sposare il progetto Alpine in F1. Il manager brianzolo prenderà il posto di Cyril Abiteboul, nell'ambito dei progetto di rilancio della scuderia della Losanga nella massima formula. La notizia era apparsa ieri sotto forma di rumors, e confermata stamattina da un comunicati stampa della Suzuki. Tuttavia, non ci sono ancora conferme da parte di Renault, ma considerando le circostanze, un comunicato ufficiale da parte dei francesi è solo questione di giorni, se non di ore. Tornando a Suzuki, non è ancora noto il nome del sostituto di Brivio. Perché Davide Brivio è passato all'Alpine? Il deus ex machina che sta ...

