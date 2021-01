“Dalla Parte Del Manico” è il nuovo singolo di SOLOSALVO! (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica “Dalla Parte DEL Manico”, il nuovo singolo di SOLOSALVO. “Dalla Parte del Manico” è una canzone che esprime le emozioni che apPartengono in alcuni casi a chi si trova ad essere lasciato suo malgrado.Affronterà il dolore di un cuore spezzato che fino a quel momento dipendeva totalmente dall’altro, passerà attraverso la rabbia e il rancore fino ad arrivare all’odio per dimenticare definitivamente chi è riuscito con l’amore a ferire nel profondo, infine, dovrà cercare di rimettere insieme i pezzi imparando dagli errori che si commettono quando all’interno di una relazione, ci si annulla completamente. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Mi sono ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica “DEL”, ildi SOLOSALVO. “del” è una canzone che esprime le emozioni che apngono in alcuni casi a chi si trova ad essere lasciato suo malgrado.Affronterà il dolore di un cuore spezzato che fino a quel momento dipendeva totalmente dall’altro, passerà attraverso la rabbia e il rancore fino ad arrivare all’odio per dimenticare definitivamente chi è riuscito con l’amore a ferire nel profondo, infine, dovrà cercare di rimettere insieme i pezzi imparando dagli errori che si commettono quando all’interno di una relazione, ci si annulla completamente. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Mi sono ...

borghi_claudio : Sono proprio curioso di vedere i risultati der gesto eclatante a Washington. Come passare di filato dalla parte del… - DavidSassoli : L'assalto a #CapitolHill è una pagina nera che resterà impressa. Ma violenza e intimidazione non prevarranno. Oggi… - borghi_claudio : @BillKil35762454 @Valentina11032 @a_meluzzi Guardi, io ho passato un tot di tempo a prendermi gli insulti di chi in… - tusciatimes : Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica “DALLA PARTE DEL MANICO”, il nuovo singolo di SOLOSALVO. - _GeHo_ : @macosaneSSSai_ Io sto serenissima. A parte che non capisco il perché di passare dalla parte della vittima. Io ti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Parte Anti-vaccinista entra dalla parte sbagliata dell'ospedale e gira un video che posta sui social: "Nessuna emergenza" Il Messaggero Veneto Campi, vigneti, ulivi e archeologia. Ecco dove Sogin metterebbe le scorie

Viaggio nel borgo inserito tra i luoghi candidati a ospitare rifiuti radioattivi e nella sua campagna ricca di storia ...

Calcio: Cagliari; società rinnova fiducia a Di Francesco

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - Cagliari avanti con Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e ...

Viaggio nel borgo inserito tra i luoghi candidati a ospitare rifiuti radioattivi e nella sua campagna ricca di storia ...(ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - Cagliari avanti con Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e ...