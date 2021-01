Dakar 2021 | Stage 5 - Vince de Villiers | Peterhansel resta leader

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Giniel Deha vinto la quinta tappa della, nel giorno in cui la carovana si è spostata da Riyah ad Al Qaisumah, per un totale di 457 chilometri cronometrati. Il sudafricano della Toyota Gazoo Racing ha concluso la tappa con il miglior tempo di 5 ore, 9 minuti e 25 secondi, precedendo di quasi un minuto la Century di Brian Baragwanath. Terza posizione per Stéphane: il pilota francese della Mini JCW X-Raid rimanedella classifica e guadagna un paio di minuti su Al-Attiayh, oggi quarto al traguardo. Le parole del vincitore. La Hilux di De, oggi, non ha avuto rivali. Il sudafricano è stato il più veloce fin dal primo controllo orario, tenendo la testa fino alla bandiera a scacchi. La tappa odierna ha confermato tutte le difficoltà del percorso ...

Cristianmx79 : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Fotogallery #Dakar2021: i 'navigatori' nel deserto della Tappa 5.???? - AutoMotoCorse : Dakar Classic/ Carcheri e Musi (Nissan Patrol) salgono al nono posto assoluto dopo la quinta tappa - Motorsport_IT : #Dakar | Fotogallery #Dakar2021: i 'navigatori' nel deserto della Tappa 5.???? - infoitsport : Franco Picco la leggenda: a 65 anni sta correndo la Dakar 2021 - infoitsport : Dakar 2021. Tappa 5: incidente per Piolini che si ritira -

Kevin Benavides, che nonostante l'incidente, vince la quinta tappa della Dakar 2021, davanti al compagno di scuderia Cornejo e la KTM di Price ...Top five results for Price and Sunderland on technical Dakar stage 5 07.01.2021 : Red Bull KTM Factory Racing’s Toby Price has completed the 662km stage five of the 2021 Dakar R ...