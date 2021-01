Covid, Italia: contagi a +27% in una settimana, terapie intensive oltre la soglia di allerta in 9 regioni. “Non ha senso riaprire le scuole” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Malgrado che l’Italia stia migliorando per quantità di dosi di vaccino anti Covid somministrate, la pandemia non molla. Nel nostro Paese si registra un dato negativo per ciò che riguarda la crescita dei nuovi casi di coronavirus. Dopo i progressi delle scorse settimane, infatti, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d’allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. Situazione critica La media nazionale si attesta al 30%, ma a superare questa soglia sono 9 regioni, ovvero 3 in più in una settimana. Cresce anche il numero delle regioni che superano la soglia d’allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri. Sono anche in questo caso 9, una in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 gennaio 2021) Malgrado che l’stia migliorando per quantità di dosi di vaccino antisomministrate, la pandemia non molla. Nel nostro Paese si registra un dato negativo per ciò che riguarda la crescita dei nuovi casi di coronavirus. Dopo i progressi delle scorse settimane, infatti, torna a aumentare il numero diche supera lad’per i posti occupati da pazientiin terapia intensiva. Situazione critica La media nazionale si attesta al 30%, ma a superare questasono 9, ovvero 3 in più in una. Cresce anche il numero delleche superano lad’del 40% dei posti nei reparti ospedalieri. Sono anche in questo caso 9, una in ...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - Agenzia_Ansa : In Italia 236mila vaccinati, usate il 49% delle dosi #Covid #ANSA - CeotechI : RT @CeotechI: Come il COVID-19 ha cambiato le zone commerciali... - #mytraffic #commercio #imprese #turismo #artigianato #italia #business… - CeotechI : RT @CeotechI: MoviWear presenta dispositivi IoT per monitorare a distanza la salute... - #moviwear #iot #salute #monitoraggio #ces2021 #ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di guardia Il Messaggero Covid Toscana, 667 nuovi casi e 18 morti: il bollettino

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...

“Italia prima in Europa per vaccinazioni”/ Ma non lo è: la vera classifica di OWID

Vaccinazioni, Arcuri: "Italia prima in Europa". Ma non lo è: la vera classifica di Our World in Data che smentisce il commissario all'emergenza Covid.

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...Vaccinazioni, Arcuri: "Italia prima in Europa". Ma non lo è: la vera classifica di Our World in Data che smentisce il commissario all'emergenza Covid.