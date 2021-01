Che Dio ci Aiuti 6: anticipazioni seconda puntata di domenica 10 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 - Elena Sofia Ricci Dieci prime serate, per un totale di venti episodi, riportano su Rai 1 Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra (Francesca Chillemi) ed altri personaggi cari a loro e al pubblico di Che Dio ci Aiuti. Nuove storie che coniugheranno dramma e commedia, con linee narrative leggere, fatte di gag ed equivoci, che si alterneranno a ricordi dolorosi, errori a cui porre riparo e tanti sentimenti contrastanti. Dietro la macchina da presa Francesco Vicario, che con la Ricci aveva già condiviso I Cesaroni; a seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 6×03 Amore o dipendenza?: Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Dio ci6 - Elena Sofia Ricci Dieci prime serate, per un totale di venti episodi, riportano su Rai 1 Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra (Francesca Chillemi) ed altri personaggi cari a loro e al pubblico di Che Dio ci. Nuove storie che coniugheranno dramma e commedia, con linee narrative leggere, fatte di gag ed equivoci, che si alterneranno a ricordi dolorosi, errori a cui porre riparo e tanti sentimenti contrastanti. Dietro la macchina da presa Francesco Vicario, che con la Ricci aveva già condiviso I Cesaroni; a seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 6×03 Amore o dipendenza?: Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca ...

