Traffico Roma del 06-01-2021 ore 08 | 30

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con ilpochi i veicoli in circolazione al momento sulle strade della capitale e dopo le violente piogge dei giorni scorsi sono ancora diverse le strade con promesse per queste al Tuscolano e chiuse a via di Porta Furba per il dissesto del manto stradale tra via Salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba a 2 Sapienza invece si transita con difficoltà in via Collatina a seguito dell’allargamento della sede stradale all’altezza di via capranesi oggi ricordiamo è l’ultimo giorno in zona rossa da domani il Siccome il resto d’Italia diventerà zona gialla per 48 ore rafforzata dal divieto di spostamento tra regioni ma con negozi aperti compresi bar e ristoranti quest’ultimi fino alle 18 Poi nel weekend il 9 e il 10 gennaio zona arancione Nazionale ma per sapere di più di queste ...