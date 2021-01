Torino-Verona 1-1: Bremer risponde a Dimarco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Al Verona non basta un gol capolavoro di Dimarco, che rapidamente diventa virale sui social, perché il Toro trova con la zampata di Bremer un pari meritato nel finale. E' un punto pesantissimo quello ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alnon basta un gol capolavoro di, che rapidamente diventa virale sui social, perché il Toro trova con la zampata diun pari meritato nel finale. E' un punto pesantissimo quello ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - enocksmith84 : FULL-TIME Lega Serie A Cagliari Calcio 1-2 Benevento Calcio Atalanta 3-0 Parma Bologna 2- 2 Udinese Calcio 18… - tifotorocaffe : Torino-Verona 1-1: Bremer salva Giampaolo -