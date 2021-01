Roma, Pau Lopez tolto dal mercato. A giugno Silvestri o Gollini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il pacchetto portieri della Roma non subirà cambiamenti nel mercato di gennaio. I problemi fisici di Mirante hanno consegnato le chiavi della porta a Pau Lopez, relegato al ruolo di riserva ad inizio stagione. L’estremo difensore spagnolo sta trovando continuità e cercherà di convincere Fonseca a puntare su di lui anche quando tornerà a disposizione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il pacchetto portieri dellanon subirà cambiamenti neldi gennaio. I problemi fisici di Mirante hanno consegnato le chiavi della porta a Pau, relegato al ruolo di riserva ad inizio stagione. L’estremo difensore spagnolo sta trovando continuità e cercherà di convincere Fonseca a puntare su di lui anche quando tornerà a disposizione L'articolo

siamo_la_Roma : ?? #PauLopez ci crede ? Vuole riprendersi il posto da titolare ?? E punta #Inter e #Lazio #ASRoma… - IPibia : #CrotoneRoma XI atleti Roma chiamò Pau Lopez Mancini Ibanez Kumbulla Karsdorp Villar Veretout Peres Perez Pellegrini Mayoral - eddajesu : @matteopinci Ok mi dispiace, ma io ti avevo chiesto gentilmente di giustificare il 5.5 di Pau Lopez in Roma-Samp - Pall_Gonfiato : #Roma - #Bernard ed #ElShaarawy le scelte per l'attacco - LucaTwiVive : La Roma ha subito 23 gol, 3 sono 'quelli col Verona' quindi sul campo sono 20 subiti, col Torino papera di Pau Lope… -