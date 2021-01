Napoli, Lozano tuttofare: con lo Spezia esame da numero 9 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Contro lo Spezia, Hirving Lozano dovrebbe giocare come prima punta al centro dell’attacco del Napoli Gennaro Gattuso ha difeso Hirving Lozano a spada tratta e ora raccoglie i frutti delle sue azioni. Il messicano è diventato imprescindibile per il Napoli, arrivando anche a essere il capocannoniere della squadra con 7 reti. Una crescita repentina, dopo una prima stagione in azzurro che non lasciava presagire questa esplosione. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, contro lo Spezia il numero 11 del Napoli giocherà in un ruolo insolito. Gattuso, infatti, dovrebbe schierarlo come prima punta al centro dell’attacco azzurro. Una posizione inedita, se non fosse per la partita contro il Parma dello scorso luglio. L’allenatore si fida ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Contro lo, Hirvingdovrebbe giocare come prima punta al centro dell’attacco delGennaro Gattuso ha difeso Hirvinga spada tratta e ora raccoglie i frutti delle sue azioni. Il messicano è diventato imprescindibile per il, arrivando anche a essere il capocannoniere della squadra con 7 reti. Una crescita repentina, dopo una prima stagione in azzurro che non lasciava presagire questa esplosione. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, contro loil11 delgiocherà in un ruolo insolito. Gattuso, infatti, dovrebbe schierarlo come prima punta al centro dell’attacco azzurro. Una posizione inedita, se non fosse per la partita contro il Parma dello scorso luglio. L’allenatore si fida ...

